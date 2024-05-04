На Волыни нашли историческую памятку времен Киевской Руси – фото

Уникальная находка будет передана в Национальный музей истории Украины.
В Волынской области найден еще одна историческая памятка времен Киевской Руси – вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ ст. с изображением двух ангелов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Уникальная находка будет передана в Национальный музей истории Украины для проведения исследования по ее научной, исторической, культурной и художественной ценности.
Там также напомнили, что ранее правоохранители спасли от незаконной продажи на Интернет-аукционе плиту ХІІ-ХІІІ ст. с изображением Святого Воина, который также является памятником периода Киевской Руси.
Оба артефакта найдены в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося в нем (ч. 1 ст. 193 УК Украины).
Напомним, на Прикарпатье в церкви обнаружили столетние трезубцы под иконами (видео).
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