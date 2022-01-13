На Волыни нашли мертвыми в доме мужчину и женщину

По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.
В среду, 12 января, в селе Уманцы Луцкого района Волынской области в частном доме нашли мертвыми 68-летнюю женщину и 62-летнего мужчину. Полиция устанавливает причину их смертей.
Как пишут "Волынские Новости" со ссылкой на полицию области, по предварительным данным, они погибли от отравления угарным вместе.
В то же время в пресс-службе "Волыньгаза" отметили, что аварийная бригада на момент обследования не зафиксировала в помещении угарного газа. Но до приеда газовой службы, дом уже был проветрен, ведь там находились медики, так что окна и двери были открыты. Поэтому точные выводы смогут дать специалисты.
Тела погибших уже доставлены на экспертизу, а следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
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