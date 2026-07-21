На Волыни нашли следы трагедии 1943 года: находок становится больше (фото)

Захоронение на Волыни

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В Волынской области продолжаются эксгумационные работы. В бывших селах Островки и Воля Островецкого района Ковеля нашли по меньшей мере 38 останков тел людей, погибших в 1943 году во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Бюро поиска и идентификации и Общественное Львов.

По информации межправительственной рабочей группы, на многих скелетах видны следы механических травм. Останки лежат в случайном порядке. Следов гробов или сундуков не обнаружено.

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По состоянию на 20 июля раскрывают верхний слой захоронения. Удаление останков начнется после полной идентификации.

Раскопки производятся командой, состоящей из специалистов Национального музейного института и компании «Wołyńskie Starożytności». Работы по эксгумации планируют завершить к 7 августа.

Доктор исторических наук, представитель Украинского института национальной памяти Ярослав Онищук рассказал, что польские и украинские ученые в местах захоронений нашли обручальные кольца, бусины, пуговицы, нательные крестики и маленькие иконы.

По его словам, погребальная яма при раскопках увеличилась до двух метров в ширину. Длина — 6 метров. Следующий этап — исследование найденных останков.

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Поиски поляков, погибших во время Второй мировой войны — что известно

Напомним, во Львове обнаружили захоронения польских солдат, погибших в начале Второй мировой войны. По последним данным, археологи обнаружили останки шести человек. Точное количество захороненных определят позже.

Ранее вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш угрожал заблокировать вступление Украины в ЕС, если она официально не признает события на Волыни 1943-44 годов.

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