На Волыни нашли уникальный артефакт – самый древний городской герб в Украине (фото)

В городе Владимир на Волыни во время раскопок студенты-историки обнаружили уникальную вещь – стилизованный герб города XVI-XVII вв.

Об этом сообщили в Волынском национальном университете имени Леси Украинки.

Во Владимире студенты исследуют археологическим методом участка, где есть необходимость закладки новых труб. Именно в одном из таких участков обнаружили остатки сооружения, которое может быть городским магистратом, домом городского чиновника, городского головы или человека, который имел отношение к городскому управлению, рассказал преподаватель кафедры истории Украины и археологии, представитель и научный сотрудник Охранной археологической службы Украины Виктор Баюк.

Самый старый городской герб в Украине/Фото: Волынский национальный университет им. Леси Украинки

Самый старый городской герб в Украине/Фото: Волынский национальный университет им. Леси Украинки

Самый старый городской герб в Украине/Фото: Волынский национальный университет им. Леси Украинки

Самый старый городской герб в Украине/Фото: Волынский национальный университет им. Леси Украинки

"Мы открыли интересное сооружение XVI века с завалом кафельной печи, с титулатурой городского герба. Сейчас мы проводим исследования, чтобы обеспечить технологическую возможность выполнения проекта по реконструкции городских сетей и исследовать наследие, которое попадает в зону риска во время строительных и монтажных работ", – рассказал Баюк.

Виктор Баюк отметил, что герб Владимира – самый древний городской герб в Украине, он засвидетельствован в 1324 году на письме города Владимира в немецкий город Штральзунд.

Археолог пояснил, что найденная корона изразцовой печи производна от древнерусского герба, который сейчас является официальным городским гербом города и датируется 16-17 веком.

В настоящее время работы продолжаются, археологи нашли еще 3 стилизованных герба Владимира и керамическую фигурку всадника. Все находки впоследствии проработают соответствующие специалисты-реставраторы.

Напомним, в Киевской области возле Вышгорода найден уникальный древний предмет обихода (фото).

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