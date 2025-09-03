На Волыни нашли застреленным военнослужащего-пограничника - подробности

Оружие / © pixabay.com

На Волыни, в пограничной заставе вблизи села Ровно, было обнаружено тело военнослужащего-пограничника с огнестрельным ранением.

Об этом сообщили журналисты Волынской региональной телерадиокомпании «Аверс» со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтвердили также в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), передает Громадське

По данным «Аверс», погибший — 36-летний главный сержант, занимавший должность помощника начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда. По предварительной информации, он совершил самоубийство, выстрелив себе в висок. Смерть наступила на месте. Об инциденте сообщил его коллега, штаб-сержант, который и вызвал правоохранителей.

В ГПСУ подтвердили, что в одном из подразделений Волынского пограничного отряда нашли военнослужащего без признаков жизни. Рядом с телом было его табельное оружие. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы. Волынский пограничный отряд начал служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

К сожалению, это не первый подобный случай. По информации ГПСУ, только с 1 января 2020 года по 1 июня 2025 года, 31-й пограничный отряд, дислоцирующийся на Буковине, потерял 18 военнослужащих по небоевым причинам.

