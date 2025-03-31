- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 935
- Время на прочтение
- 1 мин
На Волыни неизвестные ранили егеря, а его жену застрелили
Правоохранители не сообщают причину трагедии — разыскивают злоумышленников.
На Волыни полиция проводит расследование — неизвестные во время конфликта по незаконной охоте выстрелили в сторону егеря и его супруги.
Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.
«В результате стрельбы мужчина получил ранения, а его жена погибла», — коротко уточнили в ведомстве.
По этому факту продолжаются расследования по ст. ст. 15, 115 и 115 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.