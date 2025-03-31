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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На Волыни неизвестные ранили егеря, а его жену застрелили

Правоохранители не сообщают причину трагедии — разыскивают злоумышленников.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Волыни застрелили женщину

На Волыни застрелили женщину / © Pixabay

На Волыни полиция проводит расследование — неизвестные во время конфликта по незаконной охоте выстрелили в сторону егеря и его супруги.

Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

«В результате стрельбы мужчина получил ранения, а его жена погибла», — коротко уточнили в ведомстве.

По этому факту продолжаются расследования по ст. ст. 15, 115 и 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.

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