На Волыни нетрезвый водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП

Водителя разыскали, и его ждет наказание.
В Волынской области в Гороховском районе пьяный водитель сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде. После автопроисшествия он скрылся.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Волынской области.
ДТП произошло вчера, 11 ноября, в Берестечке. Водитель Renault Megane Scenic сбил двух детей 3 и 13 лет, которые ехали на велосипеде. После этого он двинулся дальше.
Правоохранители разыскали нарушителя. Им оказался 42-летний житель Гороховщины. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.
В результате аварии 13-летняя девушка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. 3-летний брат пострадавшей телесных повреждений не получил.
Транспортное средство полицейские изъяли.
"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Следствие продолжается", — отметили в полиции.
Напомним, что двое несовершеннолетних, пострадавших 11 ноября в ДТП на проспекте Науки в Харькове, находятся в состоянии средней тяжести.
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