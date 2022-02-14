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На Волыни невакцинированный дворник выиграл суд по поводу отстранению от работы

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На Волыни невакцинированный дворник выиграл суд по поводу отстранению от работы

УНИАН

Суд обязал учебное учреждение выплатить мужчине зарплату за время прогула и отменил приказ об отстранении от работы.

В Волынской области невакцинированный школьный дворник подал иск в суд на администрацию учреждения об отстранении его от работы из-за отсутствия прививки. Суд принял сторону работника.

Об этом говорится в решении Роженского районного суда Волынской области.

Мужчина обратился в суд с иском в коммунальное учреждение общего среднего образования "Рожищенский лицей №1". Он просил суд признать незаконным и отменить приказ ответчика об отстранении его от работы, восстановить его в должности дворника коммунального учреждения и выплатить средства за вынужденный прогул.

В исковом заявлении мужчина рассказал, что администрация учреждения 4 ноября прошлого года требовала от него сделать обязательную профилактическую прививку против коронавируса и подать необходимый документ, работник его не подал, поэтому его отстранили от работы.

Действия администрации мужчина считает незаконными, поскольку ни постановлением КМУ, ни приказом Минздрава не были установлены такие обязанности до 8 ноября. Он акцентировал внимание на том, что ни трудовым договором, ни приказом о принятии на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у него профилактической прививки против COVID-19.

В судебное дело также привлекли Рожищенский городской совет Луцкого района Волынской области как соответчика по этому делу.

Заслушав обе стороны, суд вынес решение о признании незаконным и отменил приказ об отстранении от работы дворника, возобновлении его на работе и выплате ему заработной платы за период, когда он находился в вынужденном прогуле.

Напомним, что на Волыни невакцинированная учительница зарубежной литературы через суд упразднила приказ об отстранении от работы и добилась выплаты компенсации. Решение было принято судом Ковеля.

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