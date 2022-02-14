На Волыни невакцинированный дворник выиграл суд по поводу отстранению от работы

На Волыни невакцинированный дворник выиграл суд по поводу отстранению от работы

Суд обязал учебное учреждение выплатить мужчине зарплату за время прогула и отменил приказ об отстранении от работы.

В Волынской области невакцинированный школьный дворник подал иск в суд на администрацию учреждения об отстранении его от работы из-за отсутствия прививки. Суд принял сторону работника.

Об этом говорится в решении Роженского районного суда Волынской области.

Мужчина обратился в суд с иском в коммунальное учреждение общего среднего образования "Рожищенский лицей №1". Он просил суд признать незаконным и отменить приказ ответчика об отстранении его от работы, восстановить его в должности дворника коммунального учреждения и выплатить средства за вынужденный прогул.

В исковом заявлении мужчина рассказал, что администрация учреждения 4 ноября прошлого года требовала от него сделать обязательную профилактическую прививку против коронавируса и подать необходимый документ, работник его не подал, поэтому его отстранили от работы.

Действия администрации мужчина считает незаконными, поскольку ни постановлением КМУ, ни приказом Минздрава не были установлены такие обязанности до 8 ноября. Он акцентировал внимание на том, что ни трудовым договором, ни приказом о принятии на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у него профилактической прививки против COVID-19.

В судебное дело также привлекли Рожищенский городской совет Луцкого района Волынской области как соответчика по этому делу.

Заслушав обе стороны, суд вынес решение о признании незаконным и отменил приказ об отстранении от работы дворника, возобновлении его на работе и выплате ему заработной платы за период, когда он находился в вынужденном прогуле.

Напомним, что на Волыни невакцинированная учительница зарубежной литературы через суд упразднила приказ об отстранении от работы и добилась выплаты компенсации. Решение было принято судом Ковеля.

Читайте также: