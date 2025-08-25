ТСН в социальных сетях

Украина
34
1 мин

На Волыни новорожденного назвали Ато и одели в крошечную вышиванку

Медики рассказали, что родители мальчика, чье имя созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, из Узбекистана и сейчас проживают в Луцке.

Светлана Несчетная
Малыш Ато

Малыш Ато / © из соцсетей

В Луцке на Волыни в День независимости Украины родился малыш, которого назвали Ато. Младенца сфотографировали на украинском флаге в вышиванке и с булавой.

Об этом сообщило Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.

24 августа в родильном отделении Волынского областного перинатального центра родилось четверо детей — три девочки и мальчик, которого родители назвали Ато.

Как рассказали медики, родители мальчика, чье имя созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, из Узбекистана и сейчас проживают в Луцке.

По словам мамы малыша, Махмудовой Нозимы Ахмет Кизы, Ато — арабское имя. Полное имя малыша, родившегося с весом 3350 г и ростом 54 см — Махмудов Ато Хафизулла Оглы.

Мальчику подарили его первую вышиванку, а также сделали фото на украинском флаге. Нозима сказала, что это фото — проявление уважения их семьи к Украине и украинцам.

Напомним, в Ровно женщина родила младенца, которого зачала уже после гибели его отца на войне. Мужчина во время короткого отпуска сдал биоматериал на заморозку, а вскоре его жена получила трагическое известие — любимый погиб. Она решила осуществить их мечту — родить общего ребенка.

34
