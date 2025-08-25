- Дата публикации
На Волыни новорожденного назвали Ато и одели в крошечную вышиванку
Медики рассказали, что родители мальчика, чье имя созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, из Узбекистана и сейчас проживают в Луцке.
В Луцке на Волыни в День независимости Украины родился малыш, которого назвали Ато. Младенца сфотографировали на украинском флаге в вышиванке и с булавой.
Об этом сообщило Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.
24 августа в родильном отделении Волынского областного перинатального центра родилось четверо детей — три девочки и мальчик, которого родители назвали Ато.
Как рассказали медики, родители мальчика, чье имя созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, из Узбекистана и сейчас проживают в Луцке.
По словам мамы малыша, Махмудовой Нозимы Ахмет Кизы, Ато — арабское имя. Полное имя малыша, родившегося с весом 3350 г и ростом 54 см — Махмудов Ато Хафизулла Оглы.
Мальчику подарили его первую вышиванку, а также сделали фото на украинском флаге. Нозима сказала, что это фото — проявление уважения их семьи к Украине и украинцам.
