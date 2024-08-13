На Волыни новый порядок вручения повесток: детали

В Волынской области военнообязанным начали посылать повестки по почте. Подтверждением получения является документ от почтового оператора о получении письма, отметка об отказе получить письмо или отсутствие лица по адресу. Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если адресат не смог ее получить.

Об этом рассказала пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Если лицо не явится в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, ему грозит административная ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении штрафа, и представители районных ТЦК присылают это постановление заказным письмом в указанный адрес или по последнему месту регистрации.

Ульяна Кравчук также акцентирует внимание, что избежать мобилизации, уплачивая штрафы за нарушение правил военного учета или за неявку по повестке, не удастся. Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга, а также уплатив штраф, гражданин все равно обязан исполнить свой долг.

Напомним, что министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения работают над введением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.