На Волыни обнаружили четыре вспышки коронавируса: три в школах и одну в детском саду

На Волыни обнаружили четыре вспышки коронавируса: три в школах и одну в детском саду

Часть школ перешла на дистанционное обучение.

В Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

Об этом сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детском саду поселка Турийск, там уже 20 больных. Среди заболевших — 2 работника заведения, 5 воспитанников и 13 членов их семей. Воспитанников группы отправили на самоизоляцию.

Также вспышки обнаружили в трех школах: в Турийске, в селе Песчаное и в селе Княгининок под Луцком. Часть школ перешла на дистанционное обучение.

В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса, из них заболели 6 работников заведения, 1 ученик и 9 больных в их семьях. Известно, что уровень вакцинации в этой школе крайне низкий, среди всего персонала вакцинировались лишь 7% работников. Школу перевели на дистанционное обучение.

В Княгининском лицее Волынского областного совета зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших — 6 работников заведения, 5 учеников и 2 случая в их семьях.

В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 2 учителя и 7 учеников. В школе привито двумя дозами 60% работников. Лицей перевели на дистанционную форму обучения.

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