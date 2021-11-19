На Волыни остановили пьяного водителя, у которого уровень алкоголя в 14 раз превышал норму

На Волыни остановили пьяного водителя, у которого уровень алкоголя в 14 раз превышал норму

Мужчину остановили из-за технической неисправности его авто, так и узнали, что он – пьяный.

В ночь на пятницу, 19 ноября, на Волыни патрульные остановили пьяного 25-летнего водителя. Уровень алкоголя в его крови в 14 раз превышал допустимую норму.

"При патрулировании на автодороге Н-22 (Устилуг — Луцк — Ровно) полицейские заметили автомобиль ВАЗ 21074, который двигался с технической неисправностью. Во время проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения", — рассказали в патрульной полиции Волыни.

25-летний водитель прошел осмотр на состояние алкогольного опьянения на месте остановки. Результат показал 2,83 промилле, что в 14 раз превышает допустимую норму.

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