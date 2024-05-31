На Волыни отец придумал собственную веру: дочь и сын совершили самоубийство, еще две дочери сбежали

В Нововолынске многодетному отцу объявили подозрение в доведении до самоубийства 13-летнего сына.

Об этом сообщили в полиции Волыни.

По данным следствия, в семье было четверо детей. Несколько лет назад самоубийство совершила одна из дочерей. 13-летний мальчик ушел из жизни в мае 2023 года.

"Семья - многодетна. Несколько лет назад самоубийство совершила одна из дочерей. Подозрение вызвали взгляды отца, который систематически совершал психологическое домашнее насилие по отношению ко всем членам семьи, а особенно к несовершеннолетнему сыну. Он сам провозгласил себя исповедником странной веры, по которой все имеют ему подчиняться и выполнять только его наставления", — рассказала ювенальная полицейская, одна из первых прибывшая тогда на место трагедии, Людмила Самолюк.

Отец, исповедующий собственную веру, заставлял сына чувствовать обиду, страх, вину и ничтожество, из-за чего парень получил психологические травмы, которые мешали ему развиваться. Он контролировал его поведение и мысли, ограничивал в любых подростковых развлечениях, загружал работой и нередко наносил побои. Тотальные ограничения, устрашение религиозного содержания, принуждение к повиновению и физическому труду настолько повлияли на эмоциональное состояние парня, что он видел только один выход из ситуации – совершение самоубийства, которое и совершил.

В полиции отметили, что отец издевался над сыном длительное время, но ни родные, ни соседи к правоохранителям не обращались.

Жена подозреваемого и две несовершеннолетние дочери выехали от мужа и поселились в "более безопасном месте". Другие дочери совершеннолетние.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. В случае доказательства вины отцу грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области в собственном доме нашли застреленной всю семью. От огнестрельных ранений в голову скончался 7-летний ребенок, его мать и отец. Этой историей шокированы все, ведь, по предварительным выводам экспертов, мужчина выпустил пулю сначала в свою дочь, потом в жену и после этого совершил самоубийство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трагедия! НОВЫЕ ДЕТАЛИ! Почему мужчина застрелил маленькую дочь, жену и себя?

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