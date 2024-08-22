На Волыни отец зарезал родного сына

Между мужчинами произошла ссора.
В районе Ковеля полицейские задержали мужчину, который нанес ножевое ранение сыну, от которого тот скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волыни.
Правоохранители установили, что нанес телесные повреждения мужчине его отец – 60-летний житель этого же села, во время конфликта.
Злоумышленник был задержан по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему уже объявлено о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Напомним, в Черкассах 21-летний внук расправился со своей бабушкой из-за желания завладеть ее мобильным телефоном. Он нанес ей до 15 ударов ножом, женщина скончалась на месте.
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