На Волыни пенсионер получил повестку, но отказался от мобилизации: наказали ли его

В Волынской области мужчина, который является пенсионером, получил повестку, однако отказался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Маневицкого районного суда Волынской области.

По данным суда, в июне 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в ВСУ. Однако 20 сентября мужчина отказался от получения повестки.

На суде житель Волыни вину признал и раскаялся. О причинах отказа от призыва по мобилизации он не сообщил.

Суд учел, что мужчина является пенсионером и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Маневицкий райсуд Волынской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на два года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области ограничен годный предприниматель трижды отказался от повестки.

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