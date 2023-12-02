На Волыни под ногами детей на водоеме треснул лед: что произошло (фото)

Дети вышли на лед и дошли до середины водоема, где один из мальчиков провалился в воду.

В субботу, 2 декабря, двое 11-летних мальчиков вышли на замерзший водоем в селе Гряды Владимирского района Волыни. Вдруг лед под ногами одного из них треснул и он провалился под воду. Из-за коварного льда, который трещал под ногами, дети не могли добраться до берега и стали звать на помощь.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области, крики детей услышали жители села и вызвали спасателей из Нововолынска.

"Спасатели в специальных костюмах и с помощью оборудования добрались до детей и безопасно доставили их на берег, где передали медикам. После осмотра их забрали родители”, — говорится в сообщении.

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По словам детей, они вышли на лед и дошли до середины водоема, где один из мальчиков провалился в воду. Его товарищ не испугался и помог выбраться из воды.

Вдвоем они направились назад к берегу, однако лед под ними начал трещать и ломаться, и дети вернулись назад на середину пруда, где был крепче лед, и начали звать на помощь.

Напомним, в этот же день в Ивано-Франковской области спасатели оказывали помощь людям, которые находились в кабине трактора, когда он упал в реку.

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