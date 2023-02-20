На Волыни поезд "Киев-Варшава" на мосту сошел с рельсов: что известно (фото)

В Волынской области ночью 19 февраля поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов. Инцидент произошел на мосту через реку Турия.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Поезд "Киев-Варшава" двигался по направлению к Польше. На мосту через реку Турия он внезапно сошел с рельсов. Из-за инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работали следователи, устанавливающие обстоятельства происшествия. Прокуратура открыла производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины).

Продолжается следствие.

Фото: Прокуратура Волынской области

Напомним, в Кременчуге на железной дороге смертельно травмировался местный житель. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

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