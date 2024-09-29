На Волыни погиб ребенок, упав в зернохранилище: детали трагедии (фото)

В селе Майдан района Ковеля ребенок погиб, упав в зернохранилище.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

Сообщается, что спасатели получили уведомление о том, что ребенок попал в зернохранилище. Спасатели прибыли на место инцидента и начали освобождать хранилище от зерна, что дало возможность получить ребенка и передать его медикам.

Зернохранилище, где погиб ребенок/Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

Однако, несмотря на все усилия медиков, реанимировать ребенка не удалось.

Напомним, на Волыни доведенный до отчаяния из-за постоянных притеснений со стороны отца 13-летний парень совершил самоубийство.

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