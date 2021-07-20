На Волыни пограничники поймали контрабандистов с более 120 тыс. пачек сигарок

Груз следовал в Польшу.
Большую табачную контрабанду обнаружили пограничники на на пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области.
Прро этом рассказали в ТСН.Ранок 20 июля.
Почти 126 тысяч пачек сигарет контрабандисты спрятали в деревянных конструкциях кабельных катушек. Фура с грузом направлялась в Польшу. Чтобы получить и посчитать тысячи пачек без акцизных марок, пограничникам задобилося несколько часов.
Как сообщалось, в Одессе большую партию кокаина задержали в порту "Южный" сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и полицейские. Информацию о том, что в порт "Южный" должно зайти судно с контрабандой наркотиков, правоохранители получили заранее. Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители нашли 46 брикетов с кокаином. Общий вес — 57 килограммов.