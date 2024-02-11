На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В окрестностях одного из приграничных населенных пунктов Ковельщины правоохранители сбили квадрокоптер с двумя пакетами. У них было 22,5 кг гашиша.

Об этом сообщили Управление СБУ в Волынской области и Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Общая стоимость изъятых наркотиков – 13 миллионов гривен. Злоумышленниками оказались трое жителей Волыни. Для контрабанды наркотиков они привязывали к беспилотнику упакованные брикеты с наркотическим веществом. Приземлить коптер удалось благодаря антидроновому ружью.

Во время обысков дома у подозреваемых были обнаружены другие летательные аппараты, детали к ним, а также другие вещественные доказательства.

Все трое задержаны. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на соучастие в контрабанде особо опасных наркотических веществ, совершенное в особо крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

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