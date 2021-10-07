На Волыни полицейский продавал и употреблял наркотики: амфетамин и каннабис нашли даже на его работе

На Волыни полицейский продавал и употреблял наркотики: амфетамин и каннабис нашли даже на его работе

Полицейского и его сообщников задержали.

В Волынской области разоблачили полицейского, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Во время обысков на его рабочем месте также нашли запрещенные вещества.

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Об этом сообщили в СБУ Волынской области.

По данным следствия, один из начальников подразделения районного управления полиции продавал каннабис и амфетамин. К преступной деятельности он привлек еще двух жителей Луцка. С ними он употреблял и продавал наркотики.

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"В ходе проведения обысков по месту работы и жительства задержанных обнаружено и изъято наркотические средства "каннабис" и психотропное вещество "амфетамин", средства для их употребления, выращивания, взвешивания и расфасовки. Экспертиза обнаружила в крови полицейского наркотическое вещество", — говорится в сообщении .

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенное повторно) УК Украины. Им избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Хмельницком учитель торговал наркотиками во время школьных перерывов.

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