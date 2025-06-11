- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
На Волыни поп из УПЦ МП не разрешил отпеть в храме уже второго воина
Скандал на Волыни: местные жалуются, что священник УПЦ МП оскорбил память погибшего защитника.
На Волыни, в селе Ветлы вблизи границы с Беларусью, поп УПЦ МП снова не захотел, чтобы погибшего защитника отпели в его храме.
Об этом сообщила в Facebook Светлана Ковальчук.
По ее словам, родственники погибшего героя попросили разрешения ввезти в храм тело, чтобы там отпели его священники ПЦУ, или хотя бы, согласно традиции, забили в колокола. Однако в ответ подверглись хамству попа Московского патриархата.
«Московский поп, вместо христианской любви и сострадания, ответил: „Зачем ты позвал этих шакалов (так клирик МП назвал священников ПЦУ — Ред.), я бы его похоронил хорошенько и денег не взял бы“, — рассказывает Светлана Ковальчук.
По ее мнению, такой поступок представителя УПЦ МП — откровенное пренебрежение к воину и «плевок в лицо потерявшим отца детям».
Ковальчук утверждает, что это не первый подобный поступок этого попа. По ее словам, в марте 2023 года в селе Ветлы тот же священник МП отказался проводить в последний путь погибшего воина.
Ранее в том же селе Ветлы сторонник УПЦ МП в школе избил священника ПЦУ. Мужчина ударил священника в лицо и обматерил.
Также сообщалось, что на Волыни священник УПЦ МП избил сестру погибшего героя