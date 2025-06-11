На Волыни поп из УПЦ МП не разрешил отпеть в храме уже второго воина

Скандалы из УПЦ МП / © pixabay.com

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На Волыни, в селе Ветлы вблизи границы с Беларусью, поп УПЦ МП снова не захотел, чтобы погибшего защитника отпели в его храме.

Об этом сообщила в Facebook Светлана Ковальчук.

По ее словам, родственники погибшего героя попросили разрешения ввезти в храм тело, чтобы там отпели его священники ПЦУ, или хотя бы, согласно традиции, забили в колокола. Однако в ответ подверглись хамству попа Московского патриархата.

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«Московский поп, вместо христианской любви и сострадания, ответил: „Зачем ты позвал этих шакалов (так клирик МП назвал священников ПЦУ — Ред.), я бы его похоронил хорошенько и денег не взял бы“, — рассказывает Светлана Ковальчук.

По ее мнению, такой поступок представителя УПЦ МП — откровенное пренебрежение к воину и «плевок в лицо потерявшим отца детям».

Ковальчук утверждает, что это не первый подобный поступок этого попа. По ее словам, в марте 2023 года в селе Ветлы тот же священник МП отказался проводить в последний путь погибшего воина.

Ранее в том же селе Ветлы сторонник УПЦ МП в школе избил священника ПЦУ. Мужчина ударил священника в лицо и обматерил.

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Также сообщалось, что на Волыни священник УПЦ МП избил сестру погибшего героя