На Волыни предприимчивый фермер засеял пограничную полосу: фото

Начальнику отделения пограничной службы Луцкого отряда, способствовавшего местному агропредприятию в самовольном завладении 45 гектарами земли в пограничной полосе, сообщили о подозрении.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе ДБР.

“Фирма арендовала более 284 га земли у местных жителей – владельцев паев. Но коммерсант, чтобы увеличить прибыль компании, решил расширить посевные площади за счет земель пограничной полосы”, — говорится в сообщении.

Как установлено досудебным следствием, местный пограничник согласился на противоправное сотрудничество и обеспечил беспрепятственный доступ техники и персонала бизнесмена к находящимся под особой охраной участкам.

“Работники незаконно вырубили деревья и кустарники на 45 гектарах и засадили территорию сельхозпродукцией. По подсчетам, государство, как законный собственник, из-за самовольного захвата и использования земель не по назначению, понесло убытки более чем в 7,2 млн грн”, — уточнили в ДБР.

В настоящее время продолжается проверка системы охраны украинской границы, которая могла пострадать в результате такого "хозяйствования".

Руководителю сельхозпредприятия объявлено подозрение в самовольном занятии земельных участков в зоне особого режима использования земель, а начальник отделения пограничной службы подозревается в пособничестве совершения этого преступления.

Напомним, ранее Сеть возмутило фото, на котором пограничники позируют на фоне мёртвого медведя. Появились подозрения, что животное убили во время незаконной охоты. В ГПСУ эти обвинения отрицают.

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