На Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз

Представители УПЦ МП оставили после себя "голые" стены, забрав из помещения всю мебель и сантехнику.
В селе Сокол (Рожищенская громада, Волынская область) представители УПЦ МП покинули дом, принадлежащий местному приходу Православной церкви Украины, оставив в нем "голые стены".
Об этом пишет местное издание "Район Рожище".
По словам селян, из дома демонтировали всю сантехнику, даже ванную и унитаз. Мебель сантехнику и другие вещи вывозили в течение недели.
На опубликованном видео видно, что дом совсем пуст. Правда, представители МП все же оставили батареи на стенах.
Отметим, что за это здание спорили представители ПЦУ и УПЦ МП. После перехода общины в Православную церковь Украины, немногочисленные приверженцы Московского патриархата отказались освобождать дом, принадлежавший церковной общине.
Похожий инцидент произошел в мае 2022 в Дрогобыче Львовской области. Там священник УПЦ МП после того, как узнал решение прихожан перейти в ПЦУ, вывез из храма весь церковный инвентарь, иконы и колокола, которые были куплены за средства общины. Он оставил после себя "голые" стены.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ сотни общин УПЦ МП решили "порвать с Москвой" и перейти в состав ПЦУ.
Ранее в Госэтнополитики заявили, что УПЦ МП, несмотря на заявления своего руководства, до сих пор подчинена РПЦ.
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