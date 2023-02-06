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На Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз

Фото: Pexels

Представители УПЦ МП оставили после себя "голые" стены, забрав из помещения всю мебель и сантехнику.

В селе Сокол (Рожищенская громада, Волынская область) представители УПЦ МП покинули дом, принадлежащий местному приходу Православной церкви Украины, оставив в нем "голые стены".

Об этом пишет местное издание "Район Рожище".

По словам селян, из дома демонтировали всю сантехнику, даже ванную и унитаз. Мебель сантехнику и другие вещи вывозили в течение недели.

На опубликованном видео видно, что дом совсем пуст. Правда, представители МП все же оставили батареи на стенах.

Отметим, что за это здание спорили представители ПЦУ и УПЦ МП. После перехода общины в Православную церковь Украины, немногочисленные приверженцы Московского патриархата отказались освобождать дом, принадлежавший церковной общине.

Похожий инцидент произошел в мае 2022 в Дрогобыче Львовской области. Там священник УПЦ МП после того, как узнал решение прихожан перейти в ПЦУ, вывез из храма весь церковный инвентарь, иконы и колокола, которые были куплены за средства общины. Он оставил после себя "голые" стены.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ сотни общин УПЦ МП решили "порвать с Москвой" и перейти в состав ПЦУ.

Ранее в Госэтнополитики заявили, что УПЦ МП, несмотря на заявления своего руководства, до сих пор подчинена РПЦ.

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Дата публикации
Просмотры
1190
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