На Волыни призывник отказался от мобилизации из-за брата-военного: как его наказали

Мужчина заявил, что должен ухаживать за родителями, пока его брат воюет.

В Волынской области судили призывника, получившего повестку на военную службу, однако отказался от мобилизации. Мужчину приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

По данным суда, мужчина 10 февраля 2023 г. получил повестку на прохождение военной службы по мобилизации. Его сочли годным и 11 февраля он должен был прибыть в воинскую часть для несения службы, однако призывник уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что отказался от службы в армии, поскольку его брат уже воюет, а он ухаживает за родителями.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.

Напомним, в Ивано-Франковской области к двум годам испытательного срока приговорили 56-летнего мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку болел циррозом печени и гипертонией.

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