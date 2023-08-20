На Волыни призывник отказался от мобилизации, потому что "потерял номер телефона военкома": как его наказали

В Волынской области судили отказавшегося от мобилизации местного жителя. На суде свои действия он объяснил тем, что "загубил номер телефона военкома".

Об этом говорится в приговоре Старовижовского районного суда Волынской области.

По данным суда, жителя Волыни в августе 2022 года сочли годным к военной службе. В сентябре 2022 года мужчина получил повестку для прохождения службы по мобилизации. Однако 9 октября он так и не пришел в ТЦК и СП.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что был признан годным к военной службе и должен был 9 октября прийти в военкомат. Он объяснил, что не смог туда вовремя прибыть и не предупредил об этом военкома, потому что "потерял его номер телефона". Житель Волыни добавил, что он надеялся, что ему позвонят из ТЦК и СП.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный.

Это решение еще можно обжаловать в апелляционном судье.

Напомним, пограничники получат доступ к реестру призывников.

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