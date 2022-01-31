На Волыни программиста больницы поймали на подделке COVID-сертификатов и осудили

На Волыни программиста больницы поймали на подделке COVID-сертификатов и осудили

Мужчина признал свою вину.

На Волыни инженер-программист попал под суд за то, что изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и вносил данные в электронную систему eHealth. За свои "услуги" он брал от 1,5 тыс. до 2 тыс. грн.

Как говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области, работник медучреждения использовал электронную цифровую подпись заведующего инфекционным отделением и вносил ложные сведения в электронную систему eHealth о вакцинации. За подделку документов и вмешательство в работу компьютеров суд наказал его лишение свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Мужчина заключил соглашение с прокурором, признав свою вину и согласившись с наказанием.

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