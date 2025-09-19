На Волыни произошел конфликт между военными ТЦК и работниками критической инфраструктуры: есть раненые

ТЦК / © Цензор.нет

В городе Ковель Волынской области 19 сентября произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и СП и работниками одного из предприятий критической инфраструктуры. Перед этим от военных терцентров сбежал военнообязанный.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что на улице Степана Бандеры военные ТЦК проводили мобилизационные мероприятия и попросили мужчину призывного возраста показать военно-учетные документы, но он отказался и хотел убежать на территорию предприятия.

Военнослужащие последовали за ним с целью установления личности.

«Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать исполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль», — говорится в сообщении ТЦК.

В терцентре добавляют, что для самозащиты применили слезоточивый газ. На месте сейчас работает полиция, которая выясняет все обстоятельства и решает, как квалифицировать действия участников стычки.

Местное издание Ковель media пишет, что упомянутым предприятием критической инфраструктуры являются «Газовые сети». Журналисты узнали, что по адресу именно этого предприятия поступал вызов в скорую. Пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах священник УПЦ Московского патриархата «отбивался» от военных ТЦК топором и газовым баллончиком.