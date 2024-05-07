На Волыни произошла потасовка между переселенцами и местными — подробности и комментарий полиции



На Волыни, в городе Ковель, на Пасху 5 мая, по улице Драгоманова, произошел конфликт между переселенцами и местными жителями. Внутри перемещенным лицам как раз вручили ключи от квартир, тогда же состоялось празднование, на котором звучала российская музыка.

Об этом пишет местное издание "Волынские Новости".

По словам участников конфликта, соседи несколько раз просили новоприбывших жителей поменять музыку и прекратить шум. Однако новые жители игнорировали все просьбы.

"Пасха. Весь день возле дома, где недавно ВПЛ вручали ключи от квартир, движ и гремит русская музыка. Соседи несколько раз просили поменять музыку и прекратить шум. Результата – ноль. Единственное, что услышали от гостей нашего города, – это приветливое" идите на" и "нам по". В городе почти каждый день миссия "На щите". Потери. А здесь караоке и дискотека с русской попсой. Приехали наши ребята объяснить, что это ненормально. Реакцию вы видите сами", - написала ковельчанка.

В пресс-службе ГУНП в Волынской области подтвердили, что в Ковеле между местными жителями и ВПЛ произошел конфликт.

Как отметили правоохранители, 5 мая полицию, по адресу, где произошел конфликт, никто не вызвал. Полицейские сами обнаружили видео в соцсетях и посетили место инцидента на следующий день – 6 мая.

По этому факту были внесены сведения в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. К тому же полиция по этому делу открыла криминал.

Там также добавили, что позже одна из участниц конфликта написала заявление на другую о нанесении ей легких телесных повреждений. По этому факту будут зарегистрированы сведения криминального характера.

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