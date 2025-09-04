На Волыни произошла стрельба во время стычки с работниками ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН

В четверг, 4 сентября, в селе Боратин Луцкого района двое мужчин оказали физическое сопротивление работникам ТЦК, которые пытались проверить их военно-учетные документы. Во время стычки произошла стрельба.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Во время мероприятий оповещения работники ТЦК на одной из улиц села обнаружили четырех мужчин, двое из которых бросились бежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

«Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. При попытке проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК», — говорится в сообщении.

Один из военнослужащих пытался остановить неправомерные действия гражданских и осуществить предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако один из мужчин выбил пистолет у него из руки и, подхватив его с пола, открыл огонь в сторону группы оповещения.

«К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно — перелом руки», — сообщили в военном ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, нападавшие на военных задержаны для установления всех обстоятельств.

Напомним, с 1 сентября работников ТЦК обязали носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.