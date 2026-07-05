На Волыни произошло смертельное ДТП: есть погибшие и много пострадавших

Авария в Ковельском районе

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В Ковельском районе Волынской области произошло смертельное ДТП . В результате аварии погибли два человека, еще четверо — получили травмы.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

Что известно о ДТП на Волыни

Авария произошла около 01:00 в селе Новый Двор. По предварительным данным, 30-летний житель Турийска, управлявший автомобилем ВАЗ, врезался в припаркованную легковушку Volkswagen. От сильного удара Volkswagen отбросило на проезжую часть, где в него въехал мотоциклист.

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В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и его 24-летний пассажир. Еще четверо пассажиров автомобиля - три девушки 2008, 2008 и 2004 годов рождения, а также мужчина 1997 года рождения - были госпитализированы.

По информации полиции, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее на трассе Одесса — Николаев вблизи села Счастливое пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Volvo . По предварительным данным, водитель маршрутки выехал за пределы дороги, микроавтобус перевернулся, после чего оказался на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сначала сообщалось о девяти погибших и восьми пострадавших, однако впоследствии количество жертв возросло до 12 человек. На месте трагедии работали следователи и спасатели, а патрульная полиция обеспечивала регулирование дорожного движения и устанавливала все обстоятельства аварии.

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