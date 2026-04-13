На Волыни произошло ужасное ДТП: погибли двое школьников
На Волыни 17-летний водитель BMW не справился с управлением и опрокинулся - погибли двое школьников.
В Камень-Каширском районе Волынской области произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что известно о ДТП на Волыни
ДТП произошло 12 апреля около 18:00 между селами Хоцунь и Сваловичи. По предварительным данным, 17-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал на обочину и несколько раз опрокинулся. В результате аварии погибли двое пассажиров — 17-летний парень и 16-летняя девушка. К сожалению, они скончались на месте происшествия.
В то же время, водитель и еще двое пассажиров телесных повреждений не получили. Правоохранители задержали руководителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, что в Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП после того, как на трассу внезапно выбежала косуля. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет. От полученных травм погиб на месте. В салоне также находилась пассажирка, которая получила травмы и была госпитализирована. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.