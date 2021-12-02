На Волыни проверят газовые котельные в школах и детских садах: что случилось

На Волыни проверят газовые котельные в школах и детских садах: что случилось

Проверку проведут после разрушения котельной в одном из сел Волыни.

На Волыни проверят газовые котельные в школах и садах. Так решили местные власти после того, как накануне разрушилась котельная в селе Проход.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, здание, расположенное в нескольких десятках метров от школы, обрушилось прямо на уроках. Эвакуировали около сотни детей и работников. Прошло без пострадавших. Теперь школьники будут учиться дистанционно, пока в школе в другом помещении установят твердотопливные котлы.

Новости Волыни: комиссия проверит газовые котельные в школах и садах

Из-за чего разрушилась котельная – теперь выясняют специалисты. В течение двух недель газовики и спасатели должны обследовать полторы сотни котельных в школах и садах. Особое внимание будут обращать на их техническое состояние, а также на то, прошли ли работники соответствующее обучение.

Напомним, в результате взрыва котельной на территории школы никто из детей не пострадал.

Читайте также: