На Волыни пьяный водитель на авто сбил двоих детей в возрасте 3 и 13 лет и сбежал: фото

На Волыни пьяный водитель на авто сбил двоих детей в возрасте 3 и 13 лет и сбежал: фото

Дети ехали на велосипеде, как вдруг их сбило авто.

В четверг, 11 ноября, на улице Леси Украинки в г. Берестечко Волынской области пьяный водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, правоохранители оперативно установили личность нарушителя.

"За рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился 42-летний житель Гороховщины. Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель сбил двух детей, 3 и 13 лет, двигавшихся на велосипеде в попутном направлении", — говорится в сообщении.

После того, как водитель сбил детей, он скрылся с места ДТП.

В результате аварии 13-летнюю девочку госпитализировали с травмами. Малолетний брат пострадавшей телесных повреждений не получил.

Транспортное средство полицейские изъяли.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 10 ноября 2021 года

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку