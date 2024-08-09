На Волыни пытались мобилизовать мужчину, который болеет гепатитом: чем это закончилось

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда Волынской области.

По данным суда, в августе 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако он так и не пришел в военкомат.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

"Точной причины неявки не назвал, отметил, что, возможно, опоздал на автобус или боялся службы в ВСУ. Указал, что ранее его призывали в ряды ВСУ, однако в воинскую часть он направлен не был, по каким причинам ему неизвестно. Отметил, что болеет гепатитом с начала 2000-х годов, лечение не проходит из-за отсутствия средств. С решением ВВК о пригодности к военной службе согласился, его не оспаривал. В содеянном раскаялся, просил строго не наказывать", - говорилось в показаниях мужчины.

Суд установил, что ВВК признала мужчину годным к мобилизации, несмотря на диагноз хронический персистирующий гепатит в стадии ремиссии. Этот вывод на суде подтвердил также глава военно-врачебной комиссии.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мобилизованный скрылся со службы и вернулся в гражданскую жизнь.

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