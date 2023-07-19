На Волыни работника военкомата задержали на взятке: "отмазывал" от мобилизации

У военного был сообщник – чиновник городского совета.

В Волынской области задержали работника военкомата и чиновника городского совета, которые за 37 тысяч грн помогали мужчине избежать мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки и работник районного центра социальных служб городского совета получили от военнообязанного 37 тысяч грн. За это ему пообещали не мобилизовывать в ряды ВСУ в условиях военного положения.

Задержание чиновника горсовета. Фото: Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

"Задержали их в порядке ст.208 УПК Украины после пересчета более 25 000 гривен на карточный счет родственницы одного из участников. Установлено, что оставшиеся ранее оговоренные суммы средств они получили авансом", — говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Напомним, в Чернигове адвоката, пришедшего по делу в ТЦК, силой удерживали и выписали повестку.

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