На Волыни работники ТЦК якобы рассеяли газ в салоне такси, где была беременная: что известно

Схватка между гражданскими и ТЦК

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об инциденте на Волыни с участием работников ТЦК и водителя такси. По его словам, к нему обратилась женщина, утверждающая, что стала очевидцем происшествия.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Дата публикации 16:59, 09.07.26 Количество просмотров 22 На Волыни произошла очередная стычка между ТЦК и гражданскими

Как написал депутат, такси, в котором находилась беременная пассажирка, остановили работники ТЦК якобы из-за того, что водитель не выполнил требование об остановке. По словам Гончаренко, у водителя был инвалидность.

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Нардеп утверждает, что в ходе инцидента один из работников ТЦК распилил слезоточивый газ в салон автомобиля. Также, по словам обратившейся к депутату женщины, водителя избили, а в салоне находилась беременная пассажирка, которой после инцидента якобы не оказали помощь.

Кроме того, по утверждению заявительницы, у нее забрали камеру, а бодикамеры работников ТЦК были выключены.

На момент публикации официальных комментариев от ТЦК или правоохранительных органов по этому инциденту не было.

Ранее во Львове на Сыхове во время мер оповещения произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими. По данным полиции, военные обнаружили мужчину 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил военного учета. По словам очевидцев, после того, как мужчину силой посадили в микроавтобус, на месте стали собираться люди. В ходе стычки служебный автомобиль ТЦК был опрокинут.

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