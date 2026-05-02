На Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин: вспыхнула потасовка (видео)

Заехали на частную территорию: на Волыни разгорелся конфликт вокруг действий ТЦК

В поселке Ратное на Волыни работники ТЦК заехали на частный двор и силой втащили людей в автомобиль. Между ними и местными произошла потасовка.

Детали конфликта выяснял ТСН.ua.

Местные паблики опубликовали видео конфликта, как бус с мужчинами в форме заезжает на территорию частного домовладения. Мужчины в форме силой выводят троих гражданских и сажают в бус. Те сопротивляются, вспыхивает драка.

Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+

Инцидент прокомментировали в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области.

«Из сообщений средств массовой информации стало известно, что задержание произошло без участия сотрудников полиции и с применением физической силы», — отметили представители омбудсмена.

В представительстве омбудсмена рассказали, что во время инцидента, вероятно, сотрудники ТЦК заехали своим автомобилем во двор частного дома и насильно втянули людей в автомобиль.

«Местные жители пытались предотвратить этот акт насилия, но неизвестные применили к ним физическую силу и вывезли мужчин в неизвестном направлении. В сети интернет сообщают, что один из гражданских получил черепно-лицевую травму», — говорится в сообщении

В связи с этим представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека направил соответствующие письма реагирования в ГБР, управление Нацполиции в Волынской области, Волынский областной ТЦК и Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка.

Реакция ТЦК

Волынский областной ТЦК прокомментировал инцидент. В военкомате «традиционно» встали на защиту своих подчиненных и уверял, что мол никто никого не избивал.

В ТЦК объяснили, что эти трое мужчин пытались уйти от группы оповещения. Также опровергли информацию, что военные действовали самостоятельно без полиции.

«В дальнейшем активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, в результате чего были травмированы военнослужащие и повреждено служебное транспортное средство», — пожаловались в военкомате.

Также в ТЦК признали, что один из военнообязанных получил телесные повреждения — но «по причине собственной неосторожности». Но заверили, что работники ТЦК сразу отвезли его в больницу.

«Отмечаем, что никаких мер физического влияния к данному гражданину со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет», — отметили в ведомстве.

Также Волынский ТЦК утверждает, что «распространенная в отдельных источниках информация о пребывании указанного гражданина в состоянии комы не соответствует действительности».

