- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1490
- Время на прочтение
- 2 мин
На Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин: вспыхнула потасовка (видео)
На Волыни конфликт между работниками ТЦК и местными жителями перерос в драку, видео которой вызвало волну обсуждений в сети. В то же время в ТЦК отрицают обвинения в превышении полномочий, утверждая, что граждане сопротивлялись законным требованиям полиции.
В поселке Ратное на Волыни работники ТЦК заехали на частный двор и силой втащили людей в автомобиль. Между ними и местными произошла потасовка.
Детали конфликта выяснял ТСН.ua.
Местные паблики опубликовали видео конфликта, как бус с мужчинами в форме заезжает на территорию частного домовладения. Мужчины в форме силой выводят троих гражданских и сажают в бус. Те сопротивляются, вспыхивает драка.
Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+
Инцидент прокомментировали в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области.
«Из сообщений средств массовой информации стало известно, что задержание произошло без участия сотрудников полиции и с применением физической силы», — отметили представители омбудсмена.
В представительстве омбудсмена рассказали, что во время инцидента, вероятно, сотрудники ТЦК заехали своим автомобилем во двор частного дома и насильно втянули людей в автомобиль.
«Местные жители пытались предотвратить этот акт насилия, но неизвестные применили к ним физическую силу и вывезли мужчин в неизвестном направлении. В сети интернет сообщают, что один из гражданских получил черепно-лицевую травму», — говорится в сообщении
В связи с этим представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека направил соответствующие письма реагирования в ГБР, управление Нацполиции в Волынской области, Волынский областной ТЦК и Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка.
Реакция ТЦК
Волынский областной ТЦК прокомментировал инцидент. В военкомате «традиционно» встали на защиту своих подчиненных и уверял, что мол никто никого не избивал.
В ТЦК объяснили, что эти трое мужчин пытались уйти от группы оповещения. Также опровергли информацию, что военные действовали самостоятельно без полиции.
«В дальнейшем активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, в результате чего были травмированы военнослужащие и повреждено служебное транспортное средство», — пожаловались в военкомате.
Также в ТЦК признали, что один из военнообязанных получил телесные повреждения — но «по причине собственной неосторожности». Но заверили, что работники ТЦК сразу отвезли его в больницу.
«Отмечаем, что никаких мер физического влияния к данному гражданину со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет», — отметили в ведомстве.
Также Волынский ТЦК утверждает, что «распространенная в отдельных источниках информация о пребывании указанного гражданина в состоянии комы не соответствует действительности».
Напомним, что в Киеве будут судить военного ТЦК, ударившего мобилизованного шокером и избившего до смерти.