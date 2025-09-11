- Дата публикации
На Волыни ракета с украинского самолета разрушила жилой дом: детали
В селе на Волыни боеприпас с самолета упал прямо на частный дом.
В четверг, 11 сентября, на Волыни ракета с украинского самолета оторвалась и упала на жилой дом.
Об этом сообщает местный канал «Аверс».
По данным медиа, инцидент произошел в селе Копылья на Волыни сегодня, 11 сентября, около обеденного времени.
По словам очевидцев, самолет голубого цвета летел очень низко над домами, а затем повернул в направлении Беларуси. К счастью, людей в доме на тот момент не было.
Журналисты выяснили, что в разрушенном жилом доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, людей в доме на тот момент не было.
«Очень низко маневрировал вокруг самого села. Метров 50 была его высота. Кружил, кружил — и после третьего круга услышала взрыв. Побежала туда с мужем и увидела, что дом полностью сгорел. Именно туда пала ракета или бомба. У многих оконное стекло повыбивало, крыши поднимались, окна повыбивало. Никто ничего не говорит, кто это был, что это было», — рассказала журналистам местная жительница Тамара.
Источники издания утверждают, что ракета случайно упала с украинского самолета.
В ГБР в комментарии изданию информацию о падении авиационного боеприпаса из украинского истребителя подтвердили.
«Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылья. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 УК — нарушение правил полетов или подготовки к ним», — говорится в ответе ГБР.
Официальной информации об этом инциденте пока не было.
Ранее сообщалось, что сегодня на Запорожском направлении погиб пилот украинского Су-27.