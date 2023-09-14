На Волыни расстреляли краснокнижного зубра: таких животных в регионе было всего 24

На Волыни в Киверцовском лесном хозяйстве 13 сентября браконьер расстрелял краснокнижного зубра. Таких животных в этом регионе до убийства было всего 24.

Об этом сообщили в Подольском лесном офисе ГП "Леса Украины".

Мертвое животное обнаружили лесники на территории угодий частного пользователя — ООО "Майдан охотничий". Специалисты при осмотре тела убитого зубра обнаружили, что животное намеренно расстреляли из огнестрельного оружия. Там считают, что браконьер видел, в кого стреляет.

"Жестокий факт подтвердили результаты вскрытия тела животного. Соответствующие заключения сделали специалисты комиссии, работавшие на месте происшествия. Пуля прошла насквозь, что значит — скорее всего, убийца животного был на расстоянии, при котором четко видел и сознавал, в кого стреляет. Или имел соответствующее оружие", — говорится в сообщении.

Дело об убийстве краснокнижного зубра передано в правоохранительные органы. Лесники подчеркивают, что до убийства на Волыни было только 24 зубра. Об этих животных особенно заботятся, поскольку они на грани вымирания.

"Человек с ружьем в лесу сейчас уже грубое нарушение! Охота в период военного положения в стране категорически запрещена", — отмечают в Подольском лесном офисе.

Напомним, в Беловежской пуще Беларуси стадо зубров провалилось под лед, погибло 21 животное.

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