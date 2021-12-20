На Волыни разбился насмерть 19-летний юноша на мотоцикле, еще одного госпитализировали: фото

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.
В воскресенье, 19 декабря, в поселке Турийск Ковельского района Волынской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла около 15:00.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В результате аварии погиб 19-летний парень.
"Столкнулись мотоцикл КТМ и автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого был 32-летний житель Нововолынска. На мотоцикле были два человека. В результате ДТП на месте происшествия погиб 19-летний житель села Соловичи, 24-летний турийчанин получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.
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