На Волыни разбился насмерть 19-летний юноша на мотоцикле, еще одного госпитализировали: фото

На Волыни разбился насмерть 19-летний юноша на мотоцикле, еще одного госпитализировали: фото

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

В воскресенье, 19 декабря, в поселке Турийск Ковельского района Волынской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла около 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В результате аварии погиб 19-летний парень.

"Столкнулись мотоцикл КТМ и автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого был 32-летний житель Нововолынска. На мотоцикле были два человека. В результате ДТП на месте происшествия погиб 19-летний житель села Соловичи, 24-летний турийчанин получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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