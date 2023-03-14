На Волыни разыскивают мужчину, который украл у полицейского автомат и скрылся: что произошло

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
В Волынской области разыскивают 37-летнего вооруженного мужчину. Он во время вызова украл у полицейского автомат и скрылся.
Об этом сообщает полиция Волынской области и местное издание ТРК "Аверс".
Полиция объявила в розыск 37-летнего Яворского Александра Петровича, жителя села Доросино Луцкого района. Он похитил оружие и скрылся в неизвестном направлении.
"На его поиски ориентированы все наряды полиции и блокпосты на территории области. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 262 УК: за похищение оружия злоумышленнику грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Если вам известно, где находится злоумышленник, просим позвонить в полицию по номерам +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 или 102", — сообщили в полиции.
Местные СМИ сообщают, что накануне женщина вызвала полицию, потому что ее сын совершал насилие. На место происшествия прибыли правоохранители. Однако агрессивный мужчина выхватил у копа автомат и скрылся. Его до сих пор разыскивают.
Напомним, в Бориспольском районе Киевской области мужчины жестоко убили 36-летнего жителя Херсонской области. Его тело было обнаружено в местном озере.
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