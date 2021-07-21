На Волыни рейсовый автобус с пассажирами попал в песчаную яму: его извлекали спасатели (фото)

На дороге между селами общественный транспорт застрял в песчаной яме.
В Волынской области на дороге между селами Полки и Песчаное рейсовый автобус попал в песчаную яму и застрял там.
Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.
По данным спасателей, в салоне рейсового автобуса было 6 пассажиров. На дороге между селами общественный транспорт застрял в песчаной яме.
На место происшествия вызвали спасателей, которые вытащили автобус. По предварительным данным, пострадавших из-за инцидента нет.
Напомним, в Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль.