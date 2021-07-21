На Волыни рейсовый автобус с пассажирами попал в песчаную яму: его извлекали спасатели (фото)

На Волыни рейсовый автобус с пассажирами попал в песчаную яму: его извлекали спасатели (фото)

На дороге между селами общественный транспорт застрял в песчаной яме.

В Волынской области на дороге между селами Полки и Песчаное рейсовый автобус попал в песчаную яму и застрял там.

Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.

По данным спасателей, в салоне рейсового автобуса было 6 пассажиров. На дороге между селами общественный транспорт застрял в песчаной яме.

На место происшествия вызвали спасателей, которые вытащили автобус. По предварительным данным, пострадавших из-за инцидента нет.

ГСЧС Украины в Волынской области

Напомним, в Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль.

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