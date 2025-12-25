На Волыни россияне атаковали объект критической инфраструктуры: подробности от ОВА

Электроэнергия (иллюстративный фото) / © Associated Press

Вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий .

"Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области", - отметил Иван Рудницкий.

По его словам, несмотря на очередной акт террора со стороны РФ обошлось без человеческих жертв. На месте работают соответствующие службы, погибших и пострадавших у населения нет.

Напомним, днем 25 декабря российские оккупационные войска нанесли удар дроном по эвакуационной группе в Константиновке Донецкой области.