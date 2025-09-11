На Волыни роженица и двое младенцев заболели листериозом: один ребенок умер

На Волыни зафиксировали вспышку листериоза / © pixabay.com

На Волыни беременная 30-летняя женщина заболела листериозом, а после родов заболевания обнаружили у ее детей. Один младенец умер.

Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

Листериозом заболели женщина 1995 года рождения и двое ее детей-младенцев, которые родились преждевременно с низкой массой тела. Они в тяжелом состоянии были госпитализированы. К сожалению, один новорожденный ребенок скончался.

Специалисты Волынского центра проводят эпидемиологическое расследование, в частности, изучают условия проживания, питания и быта женщины, заболевшей во время беременности. Продолжаются коммуникационные мероприятия по профилактике листериоза.

Медики предупреждают, что именно беременные и дети первого года жизни среди наиболее уязвимых по этому заболеванию. Также оно представляет особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом и лиц пожилого возраста.

Что такое листериоз

Листериоз — инфекционная болезнь, вызванная бактериями (листериями), широко распространенными в природе, почве, песке и воде.

Кто является переносчиком и как можно заразиться

Это дикие грызуны, сельскохозяйственные животные (особенно овцы, коровы и свиньи), домашние и дикие животные (бродячие кошки и собаки), а также дикие птицы, в частности голуби. Животные выделяют листерии во внешнюю среду с стулом, мочой, носовой слизью, молоком, околоплодной жидкостью.

Заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами или их продуктами жизнедеятельности (например, при уходе); при употреблении рыбной или животной продукции без термической обработки (сырое молоко, сырокопченые колбасы, творог, особенно приобретенный на стихийных рынках); из-за загрязненных овощей и фруктов.

Симптомы

У взрослых болезнь может проявляться лихорадкой, ознобом, болями в мышцах, расстройствами желудочно-кишечного тракта. В случае ее прогрессирования страдает центральная нервная система (головной мозг). Поэтому важно обратиться к врачу, если появились признаки пищевого отравления: слабость, озноб, повышенная температура, диарея, рвота.

Другой формой болезни может быть ангинозно-септическая, напоминающая ангину. При поражении нервной системы появляются признаки менингита, менингоэнцефалита или абсцесса мозга.

У беременных инфекция часто может иметь бессимптомное течение, но привести к преждевременным родам, инфицированию плода или даже его смерти.

Как уберечься от листериоза

Важно все продукты питания подвергать надлежащей термической обработке (варке, жарке, запеканию), которая на 100% уничтожает листерии. При употреблении сырых овощей и фруктов тщательно промывайте их, ведь листерии могут быть на их поверхности. Также не стоит употреблять поврежденные овощи и фрукты (трещины, разломы) — листерии, если они были, могут проникнуть внутрь. Разогрев в микроволновке, бланширование, размораживание при комнатной температуре не убивает микроорганизмов.

