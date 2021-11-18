На Волыни руководителя шахты разоблачили на финансировании так называемой "ЛНР"

На Волыни руководителя шахты разоблачили на финансировании так называемой "ЛНР"

Мужчина уплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Руководитель одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" финансировал террористов самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР". В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. В 2018-2019 годах он уплатил около 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Следователи завершили досудебное расследование по ч. 1 ст. 110-2 УКУ (Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ разоблачила бизнесменов, которые перерегистрировали свои предприятия по "законам" так называемой "ЛНР" и платили средства в бюджет псевдореспублики. Злоумышленники снабжали авто боевиками.

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