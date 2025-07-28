На Волыни СБУ разоблачила шпиона беларуских спецслужб (фото)

Задержанный агент

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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента беларуских КГБ, который собирал разведданные об оборонных объектах на северной границе Украины.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Волынской области в Facebook

Задержанным оказался 24-летний местный житель без постоянного места работы. Через Telegram-каналы он вышел на контакт с представителями спецслужб Беларуси и согласился на сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение.

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Основной задачей агента было шпионаж за локациями блокпостов, фортификационными сооружениями и логистическими маршрутами украинских войск. Кроме того, он пытался обнаружить военные эшелоны, которые двигались по местным железнодорожным путям или находились на станциях транзита.

Для сбора данных злоумышленник лично обходил пограничную местность, фотографировал военные объекты и отмечал их расположение в Google-картах. Общение с кураторами осуществлял через анонимный чат в мессенджере.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила преступника, задокументировала его действия и задержала его по месту жительства. Во время обыска был изъят телефон с доказательствами связи с представителем КГБ, личность которого уже установили.

На основании собранных материалов задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Спецоперацию провели сотрудники СБУ в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали еще одного информатора ФСБ, который корректировал массированные ракетно-бомбовые удары российских оккупантов по Харькову.

Кроме того, Служба безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов, которые готовили агенты российской ФСБ. Среди исполнителей — трое несовершеннолетних, которых оккупанты завербовали через анонимные Telegram-каналы.