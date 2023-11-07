На Волыни штаб-сержант заставил солдат перечислить ему 132 тыс. грн: подробности скандала

В Волынской области штаб-сержант шантажом заставил солдат перечислить ему 132 тыс. грн. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

Известно, что подозреваемый с 2019 года служит в армии по контракту. Его назначили на должность командира отделения регламента и ремонта систем динамической защиты взвода специальных работ ремонтной роты бронетанкового вооружения и техники ремонтно-восстановительного батальона.

По данным суда, он с 20.04.2022 по 24.08.2022 требовал от солдат перечислять деньги на его счет и счет сестры. Если бы солдаты не передали ему средств – он угрожал наказать их за употребление алкоголя.

Известно, что пострадали 9 солдат, они переводили штаб-сержанту по 10-15 тыс. грн. Продолжалось это четыре месяца. В общей сложности военного обвинили в завладении 132 тыс. грн.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он просил его строго не наказывать и пообещал вернуть деньги потерпевшим.

Суд признал штаб-сержанта виновным по ч.1, ч.2 ст.190 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока. Иски о возмещении средств суд не рассматривал.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Полтавской области участник АТО отказался от мобилизации, потому что "напился и проспал".

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