На Волыни столкнулись легковушка и бус: много пострадавших, трое детей — в реанимации (фото)

На Волыни столкнулись легковушка и бус: много пострадавших, трое детей — в реанимации (фото)

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Вблизи села Верба Владимир-Волынского района Волынской области Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5. В ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей.

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Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали 45-летний Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых трое детей 11, 14 и 16 лет. Все они – это жители Львова.

Также в аварии получили травмы водитель Volkswagen Transporter T5 и двое его пассажиров.

ГУ Нацполиции в Волынской области

В комментарии "Суспильному" медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская сообщила, что трое детей находятся в реанимации областной детской больницы. Руководитель диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислав Линик добавил, что медики, кроме детей, госпитализировали и четырех взрослых.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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