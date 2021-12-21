На Волыни столкнулись легковушка и бус: много пострадавших, трое детей — в реанимации (фото)

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
Вблизи села Верба Владимир-Волынского района Волынской области Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5. В ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
По данным правоохранителей, в ДТП пострадали 45-летний Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых трое детей 11, 14 и 16 лет. Все они – это жители Львова.
Также в аварии получили травмы водитель Volkswagen Transporter T5 и двое его пассажиров.
В комментарии "Суспильному" медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская сообщила, что трое детей находятся в реанимации областной детской больницы. Руководитель диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислав Линик добавил, что медики, кроме детей, госпитализировали и четырех взрослых.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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