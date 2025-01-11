На Волыни сторонник УПЦ МП в школе избил священника ПЦУ: детали конфликта

Мужчина ударил священника в лицо и обматерил, потому что ему не понравилось, что святой отец посетил местный лицей.

В Волынской области священника ПЦУ, освящавшего классы в местном лицее, избил сторонник УПЦ Московского патриархата – отец одного из учеников.

Об этом сообщает Волынская епархия ВЦУ.

Конфликт произошел в селе Ветлы, на границе с Беларусью. Протоиерей ПЦУ Роман Гула окроплял жилища своих прихожан иорданской водой. Также дирекция пригласила его в местный лицей тоже совершить обряд.

"Основная часть лицеистов – это дети православных. Но поскольку учатся и дети пятидесятников, мы спросили, не будет ли никто против. Кто не хотел – просто на несколько минут вышли в коридор", – рассказывает священник ПЦУ.

По его словам, детям было очень интересно, потому что такое действо в школе происходило впервые.

Когда священник вышел из класса, на него с кулаками набросился отец одного из учеников, который оказался сторонником Московского патриархата. Мужчина ударил священника в лицо и обматерил.

"Все было очень быстро. Никто не ожидал такой реакции. Мужчина вел себя агрессивно и никакими словами его не удавалось унять", — говорит отец Роман.

Потом на улице собралось около тридцати поклонников Московского патриархата и главе с их "батюшкой". По словам священника ПЦУ, люди начали обзывать и его, и учителей, а также угрожать.

После этого события священник обратился к медикам, поскольку после ударов болела голова. Также он написал заявление в полицию.

"У нас сложная ситуация в селе. Хотя большинство поддерживает ПЦУ и почти три года назад община решила присоединиться к Православной Церкви Украины, небольшая часть местных до сих пор зомбирована и поддерживает московскую церковь. Мы до сих пор не можем зайти в наш храм", – рассказывает священник ПЦУ.

Волынская епархия ПЦУ утверждает, что это не первый религиозный конфликт в этом селе. Ранее на забор жилища местной жительницы, в котором в то время находился священник вместе со своей женой и двумя маленькими детьми, в мае прошлого года неизвестные повесили гранату. К счастью, тогда никто не пострадал, на месте работали саперы.

На официальных ресурсах Волынской епархии УПЦ МП на вечер 11 января о происшествии не сообщали. Полиция Волынской области инцидент тоже не комментировала.

Ранее сообщалось, что на Волыни священник УПЦ МП избил сестру погибшего героя.

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